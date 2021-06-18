ВИДЕО ⟩ Дети Максима Галкина зачитали рэп в день рождения отца

Шестилетними Гарри и Лизой восхищается весь российский интернет. Дети Галкина и Пугачевой растут в любви, при этом невооруженным глазом заметна их тяга к творчеству. Сын и дочь знаменитостей рисуют, изучают иностранные языки, занимаются музыкой и спортом. Сегодня, в день рождения любимого папы, они решили поздравить его необычным способом и записали песню, которая по факту оказалась рэп-композицией.

Малыши свободно ведут себя перед камерой, а в комментариях под постом их талантом восхищаются многие звезды шоу-бизнеса. «Поздравление-мечта! Молодцы Гарик и Лиза», — пишет Игорь Николаев. «С Днем рождения, дорогой Максим! Счастье есть — и оно здесь! Здоровья и всех благ красивой семье», — написала Светлана Лобода. «Ну какие же сладкие! С днем рождения, Максим! Прекрасный папа, человек, артист и муж. Всего самого прекрасного тебе и твоей семье», — прокомментировала Наталья Ионова.

Отметим, что Галкин не скрывает детей от публики, как это делают другие звезды. Он нередко публикует их успехи в социальных сетях, рассказывает, как занимается их воспитанием, демонстрирует семейные будни.

Интересно, что и Алла Борисовна благодаря Максиму часто появляется в социальных сетях. Пугачева в недавнем интервью и вовсе призналась, что очень помолодела рядом с супругом. Когда появились дети, то первое время она не могла отделаться от чувства, что стала бабушкой. Но вскоре ощутила материнский инстинкт и стала сполна наслаждаться заботой о малышах.



