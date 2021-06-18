ГАЛЕРЕЯ ⟩ Легендарный бренд модной одежды теперь продают и в Эстонии

«Мы рады, что предлагаемый покупателям выбор качественной одежды на нашем рынке расширился, и в Viru Keskus появился еще один бренд качественной модной одежды. Отрадно, что сильные международные бренды вносят свой вклад в создание магазинов даже в эти нестабильные времена», – сказала руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн.

Комментарий представителя бренда American Vintage Романе Петросино: «Простота и возможность деления. AMV очень благодарен и рад представить вам первый и единственный фирменный магазин American Vintage в Эстонии. Приходите и откройте для себя ткани и формы из нашей прекрасной коллекции»

Французский предприниматель Мишель Азулей, вдохновленный своими путешествиями в Соединенные Штаты, создал в 2005 году бренд American Vintage, идентичность которого характеризуется духовной свободой. Сегодня бренд повествует об истории аутентичной моды, которая благодаря своей простоте и современному стилю подходит всем людям. Использование натуральных материалов, широчайшая гамма расцветок, высокое качество тканей и винтажная отделка придают одежде глубину и неповторимость.

American Vintage – это история аутентичной моды, которая ценит и подчеркивает индивидуальность владельца одежды. Это ода простоте с уникальными и узнаваемыми нюансами. Бренд смешивает моду и эмоции, объединяя времена года и поколения.

Viru Keskus – центр моды с самым высоким уровнем посещаемости в Эстонии. Расположенный в центре Таллинна торговый центр является популярным местом для встреч, предлагающим качественную культурно-развлекательную программу. Торговому центру Viru Keskus был присвоен единственный в Эстонии сертификат LEED O&M Platinum («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании, эксплуатации и обслуживании здания») за ресурсосберегающее оперирование и управление зданием.



