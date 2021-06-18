«Она хотела увидеть своих мальчиков»: последний телефонный звонок принцессы Дианы раскрыл близкий друг

Беседу с Дианой Кей пересказал в документальном фильме ITV, который выйдет 24 июня. Ричард вспомнил момент, когда узнал душераздирающую новость, что принцессы Уэльской больше нет.

Я говорил с ней той ночью. В полиции сказали, что последний раз она звонила мне,

— признался журналист.

По словам Ричарда, в то время Диана пыталась открыть новую главу в своей жизни, ведь после развода с принцем Чарльзом прошел уже год. Об этом они и говорили в том роковую ночь.

Она отчаянно пыталась начать все сначала и сделать что-то другое, исследовать другую сторону королевской семьи. И она хотела вернуться и увидеть своих мальчиков,

— пересказал последнюю беседу с принцессой журналист.

Отметим, что 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Она вошла в историю как «Королева людских сердец». Леди Ди погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. В Британии у Кенсингтонского дворца, где жила Диана будучи женой принца Чарльза, в этот день вот уже 24 года собираются люди со всего мира. Народ несет цветы и фотографии к ограде дворца.



