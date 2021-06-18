Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста

Тесс Франсуаза опубликовала в Тикток своё невероятное открытие — котик её знакомых очень странно реагировал на поглаживания.
В видео девушка начинает чесать коту спинку, делая упор на месте возле хвоста, и в ответ Бентли устраивает настоящее представление. Котик задирает голову, начинает ей махать во все стороны и издавать забавные звуки. Но стоит Тесс убрать руку — и цирк прекращается. Студентка была в полном восторге и не могла сдержать смеха. И в этом её поддержали многие комментаторы, которые просмотрели ролик 4,7 миллиона раз.
Хотя не все разделили веселье Тесс. Некоторые предположили, что котик болен и слишком чувствителен, поэтому эти забавные звуки — на самом деле крики о помощи. Девушке посоветовали поскорее отвести Бентли к ветеринару. Однако Тесс успокоила всех, кто волновался, объяснив, что котика регулярно проверяют у врачей и ничего страшного обнаружено не было. Это просто такая необычная реакция.