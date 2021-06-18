Пт, 18.06.2021
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Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста

Кошка агрессивна. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Владельцы домашних животных не понаслышке знают, насколько забавными могут быть их питомцы. Но Бентли из Техаса, США, удалось перещеголять многих, когда ролик с ним попал в Сеть, пишет Лайф.

Тесс Франсуаза опубликовала в Тикток своё невероятное открытие — котик её знакомых очень странно реагировал на поглаживания.

В видео девушка начинает чесать коту спинку, делая упор на месте возле хвоста, и в ответ Бентли устраивает настоящее представление. Котик задирает голову, начинает ей махать во все стороны и издавать забавные звуки. Но стоит Тесс убрать руку — и цирк прекращается. Студентка была в полном восторге и не могла сдержать смеха. И в этом её поддержали многие комментаторы, которые просмотрели ролик 4,7 миллиона раз.

@tessatheterminator

HES BROKEN 😹 #bentleythecat

♬ original sound - user9838646237346

Боже, у меня четыре кота, и ни один из них так не делает! Я помираю, это так смешно!

Не могу перестать смотреть... Я точно знаю, чем займусь потом — надеюсь, мой кот сможет так же!

- написали пользователи.

Хотя не все разделили веселье Тесс. Некоторые предположили, что котик болен и слишком чувствителен, поэтому эти забавные звуки — на самом деле крики о помощи. Девушке посоветовали поскорее отвести Бентли к ветеринару. Однако Тесс успокоила всех, кто волновался, объяснив, что котика регулярно проверяют у врачей и ничего страшного обнаружено не было. Это просто такая необычная реакция.


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