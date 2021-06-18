ВИДЕО ⟩ Эстонский радиоведущий и звезда реалити-шоу показали зажигательные танцы на вручении премий в Таллинне

Во время вечеринки бывший ведущий Star FM Аллан Роосилехт начал забавно танцевать, заметив это Сейди решила присоединиться к нему. И звезде реалити-шоу есть что праздновать - несколько дней назад Сейди окончила Таллиннский университет по специальности педагог.

В 2017 году радиоголосом года стал Аллан Рузилехт. Однако в августе прошлого года он ушел с поста ведущего утренней программы на Star FM, а в начале мая Роозилехт стал ведущим Радио 2. На мероприятие он пришел в праздничной одежде в ретро стиле и танцевал так, словно завтра никогда не наступит.