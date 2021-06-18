ВИДЕО ⟩ Смотрите, как проходило открытие бассейна под открытым небом в Пирита
В четверг в пирита торжественно открыли в бассейн под открытым небом. Reporter показал, как первые пловцы опробовали новый бассейн.
В четверг в пирита торжественно открыли в бассейн под открытым небом. Reporter показал, как первые пловцы опробовали новый бассейн.
Бассейн под открытым небом расположен на излучине реки, на своем историческом месте, где его вместе с вышкой для прыжков построили в начале прошлого века. Лодочный причал немного переместили в сторону моста Пирита, сообщает rus.err.ee.
Подобные бассейны обустраиваются и в других местах Эстонии, но восстановление исторической традиции безусловно добавит привлекательности открытому бассейну на реке Пирита. Ранее на реке Пирита устраивалось несколько бассейнов и вышек для прыжков, а бассейн под открытым небом был популярным местом для занятий спортом и проведения соревнований.
Пользование открытым бассейном будет бесплатным.
Смотрите видео!