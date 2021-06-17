ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Лауласмаа открылся велнес-спа NAUDI LaSpa

Хозяйка LaSpa Анна Элам рассказала, что главная идея оздоровительного комплекса заключается в том, чтобы вдохновить людей на более здоровый и счастливый образ жизни, но важно понимать, что быстрых решений для достижения здоровья и благополучия не существует. «Здоровье и счастье – это образ жизни. Периодические диеты, суперфуды, витаминные уколы и подготовка к марафону не так важны для благополучия, как ежедневные небольшие шаги в направлении более счастливой и здоровой жизни. Мы хотим вдохновить наших гостей на такие небольшие изменения в образе жизни, а способствуют этому природа Лауласмаа, интерьер LaSpa и все предлагаемые нами услуги», – прокомментировала Элам.

Расположенный в Лауласмаа спа-отель работает под названием LaSpa с января этого, а вчерашнее мероприятие прошло в честь открытия нового велнес-спа NAUDI LaSpa.

Исключительным NAUDI LaSpa делает близость и море, что отражено в атмосфере спа в целом. Задачей работавших над проектом архитекторов Тоомаса Корба (Таллинн) и Светланы Шахновской (Киев) было создание самого живописного в Северных странах велнес-центра, внутренний дизайн которого порождал бы те же эмоции, что гость LaSpa испытывает, находясь в окружении природы Лауласмаа, у моря и в сосновом лесу. Стены NAUDI LaSpa вторят перекатывающимся морским волнам, а сквозное использование качественных натуральных материалов в интерьере создает ощущение скандинавской роскоши.

Стены украшают работы шведской фотохудожницы Катарины Валденстрём, изображающие цветы в разных состояниях – от распускания бутона и безупречной красоты цветка до опадения лепестков. «Фотографии Катарины вдохновляют наших гостей на полное расслабление. Время в LaSpa имеет непривычное значение. Мы хотим, чтобы наши гости могли насладиться моментом и побыть наедине с собой», – сказала возглавляющая велнес-спа NAUDI LaSpa Анне Аст.

В NAUDI LaSpa насчитывается 16 помещений для процедур, 7 бассейнов разного действия, 8-местная соляная пещера, 2 гидромассажные ванны и 3 жемчужные ванны. NAUDI LaSpa является одним из крупнейших подобных комплексов в странах Балтии – в день спа может обслуживать до 200 гостей. «Наряду с процедурами и уходами мы предлагаем постояльцам бесплатные уроки йоги – летом в погожие дни они проходят у моря. Мы уверены, что йога, медитация и осознанность играют огромную роль в здоровой и счастливой жизни», – добавила Аст.

Шведские владельцы LaSpa Анна Элам и Петер Элам Хоканссон в общей сложности планируют инвестировать в реновацию спа-комплекса 10 миллионов евро. Уже преобразились вестибюль отеля, помещения для проведения встреч и конференций, зона спа и рестораны комплекса. Уже в этом году будут готовы новые номера Пляжной резиденции. На очереди – номера и коридоры главного здания. К концу года во всех номерах кровати будут заменены на роскошные и очень комфортные кровати шведской фирмы Carpe Diem.

Спа-отель Laulasmaa был построен в 2003 году, архитектором здания является Прийт Эхала. В отеле площадью 11 000 квадратных метров имеются 142 номера, спа-центр площадью 1 700 квадратных метров, аквапарк и три ресторана. Семья Элам Хоканссон приобрела спа-отеля и 14 гектаров прилегающей к нему лесной и морской территории 10 лет назад. Компания LaSpa Group OÜ была учреждена в ноябре 2020 года с целью продолжения работы спа-отеля с учетом обновленной концепции. LaSpa обеспечивает работой 100 человек.



