ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ⟩ Недвижимость богатеньких преступников разыграют в лотерею

Один из самых ценных призов — дом Эль Чапо, который больше известен как Коротышка. Из этого особняка он сбежал от полиции по подземному тоннелю, сообщает Пятый канал.

В розыгрыше также вилла в Мехико еще одного наркобарона Амадо Каррильо. Ее стоимость оценивается в два миллиона долларов. В распоряжении нового владельца окажутся девять спален и крытый бассейн.

Вот только такие призы мало кого из мексиканцев обрадовали. Новым владельцам недвижимости уже обещают проблемы. Не исключено, что друзья наркобаронов захотят вернуть свое, причем, далеко не законными методами.



