ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ⟩ Недвижимость богатеньких преступников разыграют в лотерею
Пожить, как наркобарон, скоро сможет любой житель Мексики. Государственная лотерея страны разыграет дома глав известных картелей.
Пожить, как наркобарон, скоро сможет любой житель Мексики. Государственная лотерея страны разыграет дома глав известных картелей.
Один из самых ценных призов — дом Эль Чапо, который больше известен как Коротышка. Из этого особняка он сбежал от полиции по подземному тоннелю, сообщает Пятый канал.
В розыгрыше также вилла в Мехико еще одного наркобарона Амадо Каррильо. Ее стоимость оценивается в два миллиона долларов. В распоряжении нового владельца окажутся девять спален и крытый бассейн.
Вот только такие призы мало кого из мексиканцев обрадовали. Новым владельцам недвижимости уже обещают проблемы. Не исключено, что друзья наркобаронов захотят вернуть свое, причем, далеко не законными методами.