Чт, 17.06.2021
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Меган Маркл обидела беременную внучку Елизаветы II. В королевской семье новый скандал

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: Shutterstock

Скандалы вокруг имени дочери Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор не утихают. Не успели герцоги Сассекские решить конфликт с BBC, как стало стало известно о новом скандале в королевской семье, пишет Сегодня.

Оказывается внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, которая недавно объявила о своей беременности, хотела назвать свою дочь детскими прозвищем королевы – Лилибет. Об этом пишет New Idea.

Меган украла имя моей дочери!

– заявила принцесса Беатрис.

Отмечается, что принцесса Беатрис рассказала родным еще месяц назад, что хочет дочь назвать Лилибет – в честь любимой бабушки.

Внучка королевы считает, что после всех скандальных откровений Меган Маркл о королевской семье ей не стоило таким способом подчеркивать принадлежность своих детей ко двору.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.


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