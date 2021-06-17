Меган Маркл обидела беременную внучку Елизаветы II. В королевской семье новый скандал

Оказывается внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, которая недавно объявила о своей беременности, хотела назвать свою дочь детскими прозвищем королевы – Лилибет. Об этом пишет New Idea.

Меган украла имя моей дочери!

– заявила принцесса Беатрис.

Отмечается, что принцесса Беатрис рассказала родным еще месяц назад, что хочет дочь назвать Лилибет – в честь любимой бабушки.

Внучка королевы считает, что после всех скандальных откровений Меган Маркл о королевской семье ей не стоило таким способом подчеркивать принадлежность своих детей ко двору.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.



