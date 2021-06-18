Гороскоп на 18 июня для всех знаков Зодиака

Вас поддержат родственники и друзья, не останется в стороне и любимый человек. Возможны изменения в личной жизни, но от вас мало что зависит, так что форсировать ситуацию не стоит. Давние знакомые преподнесут приятный сюрприз или поделятся радостной новостью.
Этот день обещает многое. У вас наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными; можно не сомневаться, любимый человек сделает все возможное, чтобы ваши успехи и достижения стали еще более значительными. Можно делать покупки, в том числе и крупные, начинать ремонт или готовиться к переезду – в этом вам будет сопутствовать удача. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев; лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете.
Несмотря на то, что ваш жизненный потенциал высок, разъезды могут показаться вам утомительными. Зато вечеринки и светские мероприятия не принесут усталости, даже если затянутся допоздна.
Вам следует проявить максимум внимания к своему здоровью, не допускать переутомления, переохлаждения или, напротив, слишком долгого пребывания на жаре. Возможны проблемы и у тех, кто пускается в долгий путь или слишком увлекается посещением светских мероприятий, подразумевающих употребление спиртных напитков и не самой полезной пищи.
В остальном же будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вероятны успехи в работе, прогресс в делах, которые для вас важны. Не исключено получение денег, причем речь может идти о довольно значительной сумме. Обстоятельства личной жизни также не дадут повода для переживаний и тревоги – все складывается в соответствии с вашими ожиданиями.
Это не самый удачный день, но влияние негативных тенденций, к счастью, не будет распространяться на все сферы жизни. Нежелательна чрезмерная активность во всех делах, кроме домашних; профессиональные успехи вряд ли будут значительными. Зато вам представится возможность хорошо отдохнуть, повидаться со старыми знакомыми и обсудить массу интересных вопросов.
Новые знакомства возможны, но от вас они потребуют осторожности и разборчивости. Одинокие Весы рискуют увлечься недостойным человеком, влюбленные – поссориться со своим избранником из-за мелочи. Довольно сложно будут складываться отношения с детьми, да и о полном взаимопонимании с представителями старшего поколения остается только мечтать.
Спокойное и приятное течение этого дня может быть нарушено ссорой с кем-то из членов семьи. Трудным будет общение с представителями старшего поколения; вряд ли вам удастся сохранить спокойствие и хладнокровие, отстаивая свою правоту, поэтому обсуждение сложных проблем лучше отложить. Воздержитесь и от долгих поездок, особенно – в большой компании: они будут утомительными и могут плохо сказаться на состоянии здоровья.
Сегодня можно решить вопросы имущественного характера, защитить свои интересы в суде. Романтические отношения становятся более серьезными, и даже легкий флирт может иметь далеко идущие последствия. Не исключены недомогания, стоит поберечь свое здоровье.