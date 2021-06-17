ГАЛЕРЕЯ ⟩ Революция на рынке электромобилей в Таллинне: убедитесь сами!

«Нас отличает от участников рынка тот факт, что мы единственная сеть заправочных станций в Эстонии, которая годами развивала менее вредные для окружающей среды решения по заправке, такие как СНГ, КПГ и СПГ. Мы также производим биометан из коровьего навоза, мы создали удобную возможность для каждого водителя «компенсировать» природе заправляемое топливо, жертвуя один цент за каждый литр топлива на устранение воздействия на окружающую среду. Очень логичным продолжением этого является активное развитие цепочки ценности электромобильности. У нас есть для этого опыт, знания и азарт», – сказал Алан Вахт, руководитель направления электромобильности AS Alexela, начав с этого презентацию решениях для зарядки.

Решение электромобильности Alexela позволяет его пользователям, таким как квартирные товарищества, офисные здания или, например, торговые центры, разумно управлять энергопотреблением и быть частью портфеля услуг и продуктов энергетического универмага Alexela. Alexela также установит тысячи полубыстрых зарядных устройств по всей Эстонии, а также высокотехнологичные ультрабыстрые зарядные устройства с зарядной мощностью до 322 кВт, которые устранят очереди, обеспечив интеллектуальную динамическую зарядку до пяти электромобилей одновременно.

Благодаря устанавливаемым ультрабыстрым зарядным устройствам энергетическая компания ускорит нынешнюю сверхбыструю зарядку аж в два раза. О перспективе зарядных устройств в будущем свидетельствует тот факт, что сами зарядные устройства способны всего за 3 минуты зарядить автомобиль в объеме, позволяющем проехать 100 км, что означает готовность к электромобилям будущего.