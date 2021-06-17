Чт, 17.06.2021
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ШЕСТЬ СОВЕТОВ ⟩ Как не ошибиться при покупке билета на зарубежный концерт или спортивное соревнование?

Концерт. Иллюстративное фото. ФОТО: Melinda Nagy/Shutterstock

С открытием мира после пандемии оживает и культурная жизнь. Вновь появилась возможность купить билеты на разные спортивные соревнования, представления на открытом воздухе, концерты и фестивали, проходящие как в Эстонии, так и за границей. На что следует обратить внимание при покупке билетов, объясняет Хелдин Малмет, юрист Консультационного центра потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора.

Постепенно открывается множество новых и неожиданных возможностей посмотреть выступление любимых артистов или посетить какой-нибудь фестиваль, билеты на которые в официальных местах продажи быстро распродаются. Поэтому все чаще поиск и покупка билетов происходят в интернете, где наряду с организаторами и официальными продавцами свои услуги предлагают также различные платформы и продавцы вторичного рынка.

Из-за коронавируса планы меняются легко, поэтому может случиться, что люди, купившие билеты, ищут возможности их перепродать. Если потребитель приобретает билет напрямую у организатора мероприятия или официального посредника, то подлинность билета гарантирована. Однако приобретение билетов на вторичном рынке посредством разных платформ или от другого физического лица может нести с собой ряд проблем, которые первоначально могут даже и не учитываться.

Далее Консультационный центр потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора делится шестью советами: о чем нужно спросить себя, приобретая билет, чтобы избежать последующих недоразумений и проблем с билетами.

1. Действуют ли для сделки права по защите потребителей?

Правила защиты потребителей не действуют, например, в случае, если речь идет о сделке между двумя частными лицами. При возможных спорах и проблемах в таком случае обращение в учреждение защиты потребителей не поможет. Используя для покупки билетов платформы посредников, следует обязательно прочитать общие условия среды продажи. В определенных случаях платформа, на которой вы осуществляете сделку, предлагает дополнительную защиту также в сделках между частными лицами, например: деньги за билеты переводятся первоначально на депозитный счет, и когда билет оказывается у покупателя, то продавец может получить деньги. Некоторые предприятия, продающие билеты, например зарегистрированный в Великобритании Ticketmaster (Ticketmaster UK Limited), создали отдельную программу, чтобы сделать продажу билетов на вторичном рынке более безопасной. Через систему продажи билетов Fan-to-Fan данного продавца происходит перепродажа билетов, то есть рынок второго круга по безопасности такой же, что и на платформе продавца, у которого купили первоначальные билеты.

2. Билет именной?

Приобретение билетов на вторичном рынке не является противозаконным, но, безусловно, важно проверить, является ли билет персонализированным, то есть выдан на имя конкретного лица. Многие международные фестивали и крупные спортивные мероприятия создали для исключения вторичного рынка и посредников систему, когда при приобретении билета и позднее также для прохода на территорию фестиваля или мероприятия нужно доказать, что билет приобретен на имя конкретного посетителя. Зачастую для этого нужно предъявить удостоверяющий личность документ. Если имя на билете и документе не совпадают, организаторы могут оставить посетителя мероприятия за дверью. Таким образом, следует всегда перед приобретением проверить на сайте организатора мероприятия персонализацию билетов. Стоит помнить, что именные билеты нельзя также продавать самому на вторичном рынке.

3. Какая окончательная цена билета?

В некоторых случаях у потребителей вызывает беспокойство, что к цене билета, указанной на сайте, добавляются дополнительные платы. Такими платами являются, например, платы за услугу (service charge), плата за бронирование (reservation fee) и плата за безопасную передачу билета (secure ticket delivery). При этом довольно часто в ходе процесса покупки размер плат не определен, они написаны мелкими буквами, малозаметны и приведены на самой последней стадии процесса покупки. Некоторые платформы вторичного рынка билетов, например зарегистрированный в Голландии Ticketswap, ограничили продажу билетов с наценками так, что перепродавец билета может добавить к цене покупки билета максимально 20%. Продажа ниже цены покупки не урегулирована.

4. Покупаю ли я все же оригинальный билет?

Гарантии подлинности билета не существует, но в случае сомнений перед оплатой узнайте серийный номер билета у перепродавца и для проверки его действия свяжитесь с компанией или организатором мероприятия, которые выпустили билет. В случае поддельного билета при отмене концерта и обратном выкупе билетов вы не сможете ходатайствовать о возврате денег. На поддельные билеты указывает также то обстоятельство, что на каком-то портале билеты продаются еще до начала их официальной продажи. Невозможно, чтобы до даты и времени начала продажи, объявленных организатором, билеты были в распоряжении торговых посредников.

Мошенничество, когда билет фактически не доставляется, является одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители, покупающие билеты на вторичном рынке. Купив билет на вторичном рынке, потребитель должен после совершения сделки сразу получить билет в свое владение. Ситуации, когда продавец обещает билет на фестиваль передать только за 48 часов до начала мероприятия или при продаже билета на мероприятие на основе секторов с сидячими местами соответствующие данные не указаны в предложении продажи, с сообщением, что конкретное обозначение места выяснится непосредственно перед мероприятием, указывают на мошенничество. В случае мероприятия, проходящего в другой стране, такое мошенничество может доставить массу неприятностей. Например, в ситуации, когда для участия в мероприятии потребитель понес также дополнительные расходы в виде авиабилетов или размещения.

5. Какая имеется общая информация о продавце?

Проверка общей информации о продавце не сложная, и ее стоит сделать в любом случае. Зачастую для такой проверки достаточно просто поисковой системы в интернете для изучения опыта других потребителей. Кроме того, в некоторых странах действует сайт, где приведен черный список недобросовестных продавцов билетов. Например, подобным сайтом в Бельгии является http://www.ilovemyticket.com/nl/black-list/. Несмотря на то, что сайт только на голландском и французском языках, можно просто ознакомиться с посредниками, внесенными в черный список.

6. Возможно, речь идет о спекулянте?

Спекулянт – это лицо, которое покупает билеты на популярные концерты и спортивные мероприятия оптом и зарабатывает доход на том, что продает билеты на вторичном рынке по значительно более высокой цене, чем первоначальная цена покупки. Таким продавцом является, как правило, физическое лицо. На совершенную с ним сделку не распространяется право потребителя, и при возникновении проблем учреждение по защите потребителей не может оказать помощь покупателю билета.

Что делать, если билет имеется, но мероприятие отменено или перенесено?

Если организатор мероприятия изменяет время проведения и переносит мероприятие на новые даты, то, как правило, имеющийся билет остается действовать и позволяет посетить выступление артиста или спортивное мероприятие в новое предложенное время. В которых случаях, например в Голландии, время проведения мероприятия не должно быть перенесено более чем на 13 месяцев от первоначальной даты события. Для этого также создана система «Save your ticket, enjoy later», через которую покупатели билетов могут проинформировать организатора, если они не желают возврата денег за билет, а согласны дождаться новой даты проведения.

Что будет, если вы заплатили деньги, но не получили билет?

При возникновении проблем обратитесь к продавцу не только по телефону, но и письменно. Если вы оплатили билеты кредитной картой, то для получения помощи можете обратиться к своему банку, выдавшему карту. В случае билета, приобретенного у зарегистрированного в Европейском Союзе продавца, вы можете для решения спора и уточнения своих прав попросить помощи у Консультационного центра потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии, который занимается решением международных жалоб.

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