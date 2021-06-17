ШЕСТЬ СОВЕТОВ ⟩ Как не ошибиться при покупке билета на зарубежный концерт или спортивное соревнование?

4. Покупаю ли я все же оригинальный билет?

Гарантии подлинности билета не существует, но в случае сомнений перед оплатой узнайте серийный номер билета у перепродавца и для проверки его действия свяжитесь с компанией или организатором мероприятия, которые выпустили билет. В случае поддельного билета при отмене концерта и обратном выкупе билетов вы не сможете ходатайствовать о возврате денег. На поддельные билеты указывает также то обстоятельство, что на каком-то портале билеты продаются еще до начала их официальной продажи. Невозможно, чтобы до даты и времени начала продажи, объявленных организатором, билеты были в распоряжении торговых посредников.

Мошенничество, когда билет фактически не доставляется, является одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители, покупающие билеты на вторичном рынке. Купив билет на вторичном рынке, потребитель должен после совершения сделки сразу получить билет в свое владение. Ситуации, когда продавец обещает билет на фестиваль передать только за 48 часов до начала мероприятия или при продаже билета на мероприятие на основе секторов с сидячими местами соответствующие данные не указаны в предложении продажи, с сообщением, что конкретное обозначение места выяснится непосредственно перед мероприятием, указывают на мошенничество. В случае мероприятия, проходящего в другой стране, такое мошенничество может доставить массу неприятностей. Например, в ситуации, когда для участия в мероприятии потребитель понес также дополнительные расходы в виде авиабилетов или размещения.

5. Какая имеется общая информация о продавце?

Проверка общей информации о продавце не сложная, и ее стоит сделать в любом случае. Зачастую для такой проверки достаточно просто поисковой системы в интернете для изучения опыта других потребителей. Кроме того, в некоторых странах действует сайт, где приведен черный список недобросовестных продавцов билетов. Например, подобным сайтом в Бельгии является http://www.ilovemyticket.com/nl/black-list/. Несмотря на то, что сайт только на голландском и французском языках, можно просто ознакомиться с посредниками, внесенными в черный список.

6. Возможно, речь идет о спекулянте?

Спекулянт – это лицо, которое покупает билеты на популярные концерты и спортивные мероприятия оптом и зарабатывает доход на том, что продает билеты на вторичном рынке по значительно более высокой цене, чем первоначальная цена покупки. Таким продавцом является, как правило, физическое лицо. На совершенную с ним сделку не распространяется право потребителя, и при возникновении проблем учреждение по защите потребителей не может оказать помощь покупателю билета.