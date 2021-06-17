ШЕСТЬ СОВЕТОВ ⟩ Как не ошибиться при покупке билета на зарубежный концерт или спортивное соревнование?

4. Покупаю ли я все же оригинальный билет?
Гарантии подлинности билета не существует, но в случае сомнений перед оплатой узнайте серийный номер билета у перепродавца и для проверки его действия свяжитесь с компанией или организатором мероприятия, которые выпустили билет. В случае поддельного билета при отмене концерта и обратном выкупе билетов вы не сможете ходатайствовать о возврате денег. На поддельные билеты указывает также то обстоятельство, что на каком-то портале билеты продаются еще до начала их официальной продажи. Невозможно, чтобы до даты и времени начала продажи, объявленных организатором, билеты были в распоряжении торговых посредников.
Мошенничество, когда билет фактически не доставляется, является одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители, покупающие билеты на вторичном рынке. Купив билет на вторичном рынке, потребитель должен после совершения сделки сразу получить билет в свое владение. Ситуации, когда продавец обещает билет на фестиваль передать только за 48 часов до начала мероприятия или при продаже билета на мероприятие на основе секторов с сидячими местами соответствующие данные не указаны в предложении продажи, с сообщением, что конкретное обозначение места выяснится непосредственно перед мероприятием, указывают на мошенничество. В случае мероприятия, проходящего в другой стране, такое мошенничество может доставить массу неприятностей. Например, в ситуации, когда для участия в мероприятии потребитель понес также дополнительные расходы в виде авиабилетов или размещения.
5. Какая имеется общая информация о продавце?
Проверка общей информации о продавце не сложная, и ее стоит сделать в любом случае. Зачастую для такой проверки достаточно просто поисковой системы в интернете для изучения опыта других потребителей. Кроме того, в некоторых странах действует сайт, где приведен черный список недобросовестных продавцов билетов. Например, подобным сайтом в Бельгии является http://www.ilovemyticket.com/nl/black-list/. Несмотря на то, что сайт только на голландском и французском языках, можно просто ознакомиться с посредниками, внесенными в черный список.
6. Возможно, речь идет о спекулянте?
Спекулянт – это лицо, которое покупает билеты на популярные концерты и спортивные мероприятия оптом и зарабатывает доход на том, что продает билеты на вторичном рынке по значительно более высокой цене, чем первоначальная цена покупки. Таким продавцом является, как правило, физическое лицо. На совершенную с ним сделку не распространяется право потребителя, и при возникновении проблем учреждение по защите потребителей не может оказать помощь покупателю билета.
Что делать, если билет имеется, но мероприятие отменено или перенесено?
Если организатор мероприятия изменяет время проведения и переносит мероприятие на новые даты, то, как правило, имеющийся билет остается действовать и позволяет посетить выступление артиста или спортивное мероприятие в новое предложенное время. В которых случаях, например в Голландии, время проведения мероприятия не должно быть перенесено более чем на 13 месяцев от первоначальной даты события. Для этого также создана система «Save your ticket, enjoy later», через которую покупатели билетов могут проинформировать организатора, если они не желают возврата денег за билет, а согласны дождаться новой даты проведения.
Что будет, если вы заплатили деньги, но не получили билет?
При возникновении проблем обратитесь к продавцу не только по телефону, но и письменно. Если вы оплатили билеты кредитной картой, то для получения помощи можете обратиться к своему банку, выдавшему карту. В случае билета, приобретенного у зарегистрированного в Европейском Союзе продавца, вы можете для решения спора и уточнения своих прав попросить помощи у Консультационного центра потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии, который занимается решением международных жалоб.