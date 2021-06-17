«Хочу десять детей»: Моргенштерн поделился планами на будущее

«Конечно, я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию», — цитирует рэпера издание «Собеседник».

При этом официально оформлять отношения со своей девушкой Моргенштерн не собирается, хотя не против сыграть свадьбу.

«Я не понимаю, зачем формальности? Когда ты обещаешь государству, что будешь любить человека всю жизнь… Я не думаю, что у меня будет когда-то поход в загс. А вот свадьба — может быть», — высказался исполнитель.

Также музыкант прокомментировал свои прежние высказывания о том, что для парня большое количество женщин — это круто. Оказалось, что с тех пор у него поменялись ценности.