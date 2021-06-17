«Хочу десять детей»: Моргенштерн поделился планами на будущее
Рэпер Моргенштерн заявил, что в 23 года готов стать многодетным отцом, которых ему должна родить его возлюбленная Дилара Зинатуллина, сообщает Пятый канал.
Рэпер Моргенштерн заявил, что в 23 года готов стать многодетным отцом, которых ему должна родить его возлюбленная Дилара Зинатуллина, сообщает Пятый канал.
«Конечно, я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию», — цитирует рэпера издание «Собеседник».
При этом официально оформлять отношения со своей девушкой Моргенштерн не собирается, хотя не против сыграть свадьбу.
«Я не понимаю, зачем формальности? Когда ты обещаешь государству, что будешь любить человека всю жизнь… Я не думаю, что у меня будет когда-то поход в загс. А вот свадьба — может быть», — высказался исполнитель.
Также музыкант прокомментировал свои прежние высказывания о том, что для парня большое количество женщин — это круто. Оказалось, что с тех пор у него поменялись ценности.
«Это и не круто, и не плохо. Просто бывает такой период, который каждый должен пройти. После него ты понимаешь, насколько это бесполезно. У меня такой период уже прошел», — философствует Моргенштерн.