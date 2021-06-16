ВИДЕО ⟩ Легендарный суперхит «Valged Ööd» Койта Тооме и Геттер Яани получил новое звучание!

По словам автора и продюсера песни Свена Лыхмуса, делая новую версию песни, он забыл все старое, и оставил только вокальный отрывок из песни 2011 года, так как эта часть является торговой маркой популярного сингла.

«Отмечая десятую годовщину этой замечательной летней песни, я решил снова написать ее с нуля: мы вновь записали вокал и сделали совершенно новый продакшн. Чувствуется, что "Valged Ööd" еще долго будет звучать на вечеринках», - рассказал Свен Лыхмус.

А вот Геттер Яани до сих пор сложно поверить, что «Белые ночи» уже отмечают свой десятый день рождения!

По словам Койта Тооме, они до сих пор завершают свои концерты этой песней, когда проходят выступления с группой, потому что "Valged Ööd" всегда ​заряжает ​​хорошей и позитивной энергией.

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