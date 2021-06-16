Ср, 16.06.2021
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НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ! ⟩ Группа Vanilla Ninja показала первый кадр со съемок предстоящего клипа - первого за долгие годы

Vanilla Ninja ФОТО: Vanilla Ninja/Facebook

Фанатов взбудоражила новость и о предстоящей новой песне, и о клипе на нее!

Еще в марте стало известно, что одна из солисток группы, Трийну Кивилаан, возвращается из Швейцарии в Эстонию для записи новой песни и съемок клипа на нее. А в прошлом месяце на странице Vanilla Ninja в Instagram появилось видио со съемок клипа, а в посте участницы группы напомнили, что уже через несколько дней выйдет долгожданная песня Gotta Get It Right.

Все еще в ожидании?

- подписали они фото.

Официально новый трек увидит свет уже 18 июня, тогда же поклонники группы увидят и клип.

А пока вы ждете выхода новой песни, предлагаем послушать вам старый хит группы!


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