НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ! ⟩ Группа Vanilla Ninja показала первый кадр со съемок предстоящего клипа - первого за долгие годы

Еще в марте стало известно, что одна из солисток группы, Трийну Кивилаан, возвращается из Швейцарии в Эстонию для записи новой песни и съемок клипа на нее. А в прошлом месяце на странице Vanilla Ninja в Instagram появилось видио со съемок клипа, а в посте участницы группы напомнили, что уже через несколько дней выйдет долгожданная песня Gotta Get It Right.