Детекторы лжи: пять знаков Зодиака, которых не обманешь

Не секрет, что каждый из нас обладает пятью чувствами: вкусом, осязанием, обонянием, зрением и слухом. Однако, похвастаться наличием интуиции могут не все. Астрологи сообщают каким знакам Зодиака досталось особое шестое чувство.

Девы

Представители этого знака зодиака – детекторы лжи во плоти! Они заверсту почуют, если с ними говорят не на чистоту и хитрят. Ложь от собеседника они пресекают моментально, так и не дав оппоненту даже попытаться его обмануть. Девы считывают ложь по интонации, голосу, эмоциям и реакциям. Будучи прекрасными аналитиками, любая мелочь не остается незамеченной благодаря придирчивому и критическому взгляду. Любая Дева по природе недоверчива и склонна копаться в происходящем до истины.

Близнецы

Почувствуют сразу, если им говорят неправду. Выведут собеседника на чистую воду с помощью наводящих вопросов. Близнецы – виртуозы общения и потому в любом диалоге они всегда почувствуют, если с ними будут не искренни. Близнецы предугадывают то, что вы можете сказать им в следующую минуту, и вместо вас даже закончат предложение, чем и застанут врасплох.

Скорпион

Скорпионов отличает хорошая память, которая помогает им вспомнить детали любого разговора. Прекрасная интуиция делает этот знак зодиака настоящими детективами, которые способны раскрыть любое запутанное дело. Даже самые незначительные расхождения между словами и делом они заметят сразу, когда другие не придадут никакого значения. Скорпионы всегда уличат ложь и смогут привести все доказательства в борьбе за правду. Его невозможно обмануть, потому что даже себе Скорпион никогда не врет.

Рак

Очень романтизированы и эмоциональны во взаимоотношениях с людьми. Такая чувственность усиливает их природную интуицию и уберегает от нечестного общения. Раки все воспринимают через призму внутреннего мира, где правда для них – мирило. Эти люди способны разглядеть тайные мотивы человека и обличить любую фальшь.

Водолей

Прекрасные аналитики, которые как сканер считают любую ложь с первых секунд. О своих догадках они не будут молчать и обязательно расскажут собеседнику, если усомнятся в его неискренности. Таким образом, всегда пресекают ложь на корню. Астрологи считают Водолея самым интуитивным знаком. Они безошибочно определяют врунов, хотя могут вполне импульсивно заявить об этом окружающим.



