СЛУШАЙТЕ ⟩ От Вяо до Паэ: каждому микрорайону Ласнамяэ посвятили песню

Музыкальное приключение длительностью в несколько месяцев завершено. Впервые в истории, Ласнамяэ получил собственный саундтрек. Каждый микрорайон Ласнамяэ, от Вяо и до Паэ теперь можно послушать.
Молодые музыканты из Ласнамяэ: Кирилл Жуков, Дамиан Елагин, Александр Ларенс, Сергей Власов создали для каждого микрорайона свой трек. Если вы будете гулять, например, по Сикупилли, вы сможете по-новому открыть это место через музыку. Заметить то, что раньше не замечали. Почувствовать дыхание города, услышать стук сердца дорог.
Живые инструменты, напевы Сетомаа, пианино, современные ритмы, лишь малая часть того, что ждет вас в альбоме молодых исполнителей. Создатели хита гарантируют, что после прослушивания вы несколько дней будете напевать припев из композиции Мустакиви. Поддерживал и продюсировал молодых талантов Виктор Панасенко.