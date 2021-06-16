СЛУШАЙТЕ ⟩ От Вяо до Паэ: каждому микрорайону Ласнамяэ посвятили песню

Молодые музыканты из Ласнамяэ: Кирилл Жуков, Дамиан Елагин, Александр Ларенс, Сергей Власов создали для каждого микрорайона свой трек. Если вы будете гулять, например, по Сикупилли, вы сможете по-новому открыть это место через музыку. Заметить то, что раньше не замечали. Почувствовать дыхание города, услышать стук сердца дорог.