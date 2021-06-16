Ср, 16.06.2021
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СЛУШАЙТЕ ⟩ От Вяо до Паэ: каждому микрорайону Ласнамяэ посвятили песню
Найдите свою!

Микрофон. Иллюстративное фото ФОТО: скриншот видео

Музыкальное приключение длительностью в несколько месяцев завершено. Впервые в истории, Ласнамяэ получил собственный саундтрек. Каждый микрорайон Ласнамяэ, от Вяо и до Паэ теперь можно послушать.

Молодые музыканты из Ласнамяэ: Кирилл Жуков, Дамиан Елагин, Александр Ларенс, Сергей Власов создали для каждого микрорайона свой трек. Если вы будете гулять, например, по Сикупилли, вы сможете по-новому открыть это место через музыку. Заметить то, что раньше не замечали. Почувствовать дыхание города, услышать стук сердца дорог.

Живые инструменты, напевы Сетомаа, пианино, современные ритмы, лишь малая часть того, что ждет вас в альбоме молодых исполнителей. Создатели хита гарантируют, что после прослушивания вы несколько дней будете напевать припев из композиции Мустакиви. Поддерживал и продюсировал молодых талантов Виктор Панасенко.

Композиции можно послушать здесь

Lasnamäe soundtrack. ФОТО: Молодежный центр Ласнамяэ

Инициативу молодых музыкантов поддержали: Британский совет, Ласнамяэский молодежный центр, Lasnaidee и Александра Иванова из группы Kaschalot.


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