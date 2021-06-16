Ср, 16.06.2021
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ФОТО ⟩ Доктор Аркадий Попов поделился чудесной фотографией: в семье все врачи

Аркадий Попов. ФОТО: Eero Vabamägi

Аркадий Попов, ставший звездой эстонского здравоохранения, отметил знаменательный день в кругу семьи.

Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, во вторник в Facebook поделился красивой семейной фотографией, сделанной на выпускном вечере Тартуского университета. Оказывается, у доктора Попова в семье появилась молодая коллега, пооскольку одна из выпускниц медицинского факультета этого года  - дочь Аркадия Попова.

Попов подписал снимок «Три врача», потому что, помимо Аркадия и его дочери, недавно окончившей медицинский институт, в семье есть еще врач - Анжела, мать.

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