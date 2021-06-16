ФОТО ⟩ Доктор Аркадий Попов поделился чудесной фотографией: в семье все врачи

Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, во вторник в Facebook поделился красивой семейной фотографией, сделанной на выпускном вечере Тартуского университета. Оказывается, у доктора Попова в семье появилась молодая коллега, пооскольку одна из выпускниц медицинского факультета этого года - дочь Аркадия Попова.