ШОК ⟩ Не случайность: почему люди часто умирают в период, близкий к дню рождения

Ведьма отметила, что в день рождения открываются так называемые «врата к роду». Очередной жизненный цикл человека заканчивается, и чтобы зарядиться энергией на весь последующий год, должно пройти какое-то время.

«Прошлое и настоящее сливается в единое. Когда связь с родом очень плотная, легко оказаться на границе между жизнью и смертью», — подчеркивает ведьма.

Примерно за месяц до дня рождения и в последующие 40 дней после него человек может чувствовать себя крайне угнетенным, даже погрузиться в депрессию. Из-за притупленного внимания повышаются риски аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в указанный период особо важно следить за своим здоровьем и не ввязываться в опасные авантюры. В частности, отправляться в дальние поездки.