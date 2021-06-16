ШОК ⟩ Не случайность: почему люди часто умирают в период, близкий к дню рождения

Ведьма отметила, что в день рождения открываются так называемые «врата к роду». Очередной жизненный цикл человека заканчивается, и чтобы зарядиться энергией на весь последующий год, должно пройти какое-то время.
«Прошлое и настоящее сливается в единое. Когда связь с родом очень плотная, легко оказаться на границе между жизнью и смертью», — подчеркивает ведьма.
Примерно за месяц до дня рождения и в последующие 40 дней после него человек может чувствовать себя крайне угнетенным, даже погрузиться в депрессию. Из-за притупленного внимания повышаются риски аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому в указанный период особо важно следить за своим здоровьем и не ввязываться в опасные авантюры. В частности, отправляться в дальние поездки.
«За два месяца до дня рождения начинайте пить витамины, больше гулять. В день рождения я не советую напиваться, потому что очень часто это приводит к плачевным исходам. В этот период Вселенная считывает вас как младенца, энергия обнуляется. Не стоит беспокоить ее алкоголем или другими разгульными действиями», — заключила Алена Полынь.