Ср, 16.06.2021
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ФОТО ⟩ «Выглядит моложе Галкина!»: Пугачева показалась в костюме школьницы

Алла Пугачева и Максим Галкин ФОТО: Instagram

«Самая обаятельная и привлекательная» — так отзываются о певице Алле Пугачевой фанаты и знаменитые коллеги. И это не спроста: в 72 года ей удается выглядеть лучше, чем многие 30-летние дамы. Никаких морщин, всегда стройная фигура и элегантный стиль — ей можно только позавидовать, пишет Пятый канал.

Примадонной российской эстрады восхищаются и взрослые, и дети. Ну а в первую очередь, конечно, любимый супруг-юморист Максим Галкин. Он то и дело публикует нежные фото с Пугачевой, словно намекая: такая красивая и моя!

Несколько часов назад селебрити отправились в небольшую поездку, но Галкин и тут не удержался от селфи. На фото в Instagram артиста Алла Борисовна выглядит словно юная школьница: красивая укладка с распущенной челкой, белая блуза, легкий макияж, нежные украшения — все скромно, но со вкусом.

«Солнышко», — поставил смайлик под снимком Галкин.

Обозначал он прекрасную летнюю погоду или юморист так нежно отзывается о любимой жене, что сияет словно звезда, — неизвестно. Однако поклонники селебрити нашли этого весьма забавным.

Пользователи сети заметили, что сейчас Пугачева по-особенному хороша. На фото она выглядит даже моложе своего 44-летнего мужа. Удивительно, как так получилось?


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