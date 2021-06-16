«Поражение легких от 40 процентов»: МакSим отменила концерт из-за болезни

«На данный момент поражение легких от 40 процентов. Подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят — пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но, чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя, и мы снова увидимся с вами!» — обратилась МакSим к поклонникам из больничной палаты, передает Пятый канал.