Анастасия Волочкова: «Большой театр должен мне 95 миллионов. Балерин там склоняют к сексу!»

Конфликт Анастасии Волочковой и руководства Большого театра длится уже много лет. Однако, сейчас артистка настроена решительно, как никогда. Балерина вместе со своим адвокатом намерена получить от учреждения, на подмостках которого она когда-то блистала, порядка ста миллионов рублей, пишет Starhit.ru.

«Я попала в Большой театр в 1998 году, станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был тогда подписан бессрочный контракт, — рассказала Анастасия сегодня на пресс-конференции, посвященной насущному вопросу. — И не получила ни копейки. В трудовой книжке у меня при этом нет даже записи об этой работе. По деньгам такая же ситуация: сначала нам говорили, что зарплата приходит на карточку, но я тогда жила в достатке, у меня были контракты в других местах по 40 тысяч долларов — поэтому даже не проверяла что да как, Большой был для меня отдушиной. Никаких денег я в итоге так и не увидела».

Речь не только о заработанных потом и кровью средствах, но и в незаконном отстранении Волочковой от работы в театре и так и не начисленной пенсии.

«Я должна была получать 369 тысяч рублей в месяц, продолжает артистка. — Трудовой стаж там у меня должен идти до сих пор. С 1998 года по 2021. Так как то, что 10 лет назад меня отправили в административный отпуск за свой счет — незаконно. В подобный отпуск можно уйти, только если сама пишешь заявление. Но мы с адвокатом его нигде так и не обнаружили. Получается, Большой не начисляет зарплату, не ставит срок выхода на пенсию и не платит отчисления все эти годы».

Таким образом, методом несложных подсчетов можно выяснить, что общая сумма, на которую рассчитывает Волочкова — порядка 100 миллионов рублей. Однажды звезда уже судилась с театром, в 2003 году, когда ее оттуда незаконно уволили накануне спектакля, — и тогда Фемида встала на ее сторону.

«Меня с приставами заводили в мою же гримерную, возвращали, так сказать, на рабочее место, — вспоминает балерина. — Но спектаклей потом, естественно, не дали. Когда тогда у меня был суд, в Киеве мне угрожали жизнью. Мужчины пробирались ко мне за кулисы, представляясь поклонниками, и вытаскивали ножички из букетов цветов. Но мне удалось себя защитить. И сейчас я тоже вступаю в бой, но это противостояние не равных сил, как и в прошлый раз. Я защищаю себя и тех артистов, которые не могут сами за себя постоять».

Анастасия также призналась, что к ней не раз обращались девочки-балерины, просили, чтобы она за них вступилась, отстояла их интересы. «В Большом театре все через постель, что тогда, что сейчас, это происходит и с девочками, и с мальчиками. Спросите у Цискаридзе! — заявила Волочкова. — Но ко мне данный факт не имел никакого отношения. Однако, знаю немало случаев, когда молоденьких солисток заставляли участвовать в каких-то гала-ужинах с продолжением, в том числе и с интимным».

В ответ на претензии артистки руководство учреждения предъявило ей то, что она не соблюдает режим и не поддерживает нужную форму. Адвокат Анастасии считает эти высказываниями беспочвенными и ничем не подтвержденными. Во-первых, не было ни одной проверки на профпригодность, во-вторых, Волочкова до сих пор выступает на сцене. Сама она при этом добавила, что на протяжении последних лет ее параметры почти не менялись — при росте 173 сантиметра она весит обычно 50 килограммов.