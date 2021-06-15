После COVID-19 Александр Васильев не может вспомнить события вчерашнего дня, но балтийский морской воздух ему помогает
Ведущий «Модного приговора» больше года страдает от побочных эффектов перенесенного заболевания.
Ведущий «Модного приговора» больше года страдает от побочных эффектов перенесенного заболевания.
Еще весной прошлого года 62-летний Александр Васильев практически вместе со своей коллегой Надеждой Бабкиной переболел COVID-19, сообщает Medikforum.ru.
К счастью, усилия врачей помогли эксперту в области модных течений справиться с заболеванием. Но вот последствия его он испытывает до сих пор.
Прежде всего, это быстрая утомляемость. Но не это даже самое страшное, а то, что Александр Васильев начал ощущать провалы в памяти.
«Я понял, что ковид очень сильно влияет на память. Мне надо теперь сосредоточиться, чтобы что-то вспомнить. Раньше у меня была очень хорошая память, но после болезни она меня стала подводить», — признался искусствовед.
К счастью, касается это только краткосрочной памяти. События 20-летней давности он помнит хорошо.
А еще историк моды более полугода не мог избавиться от изматывающего кашля, настигавшего его по нескольку раз в день.
«К счастью, балтийский воздух для меня оказался целебным. Я рекомендую всем, кто перенес ковид, побольше дышать морским воздухом», — дал опробованный лично полезный совет Васильев.