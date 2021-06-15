После COVID-19 Александр Васильев не может вспомнить события вчерашнего дня, но балтийский морской воздух ему помогает

Еще весной прошлого года 62-летний Александр Васильев практически вместе со своей коллегой Надеждой Бабкиной переболел COVID-19, сообщает Medikforum.ru.

К счастью, усилия врачей помогли эксперту в области модных течений справиться с заболеванием. Но вот последствия его он испытывает до сих пор.

Прежде всего, это быстрая утомляемость. Но не это даже самое страшное, а то, что Александр Васильев начал ощущать провалы в памяти.

«Я понял, что ковид очень сильно влияет на память. Мне надо теперь сосредоточиться, чтобы что-то вспомнить. Раньше у меня была очень хорошая память, но после болезни она меня стала подводить», — признался искусствовед.

К счастью, касается это только краткосрочной памяти. События 20-летней давности он помнит хорошо.

А еще историк моды более полугода не мог избавиться от изматывающего кашля, настигавшего его по нескольку раз в день.