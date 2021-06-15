Крестный отец панка Игги Поп скоро приедет в Таллинн с концертом

«Если ты этого не сделаешь, я сделаю это за тебя, я сделаю это первым», – находясь в авангарде как музыки, так и бунта, Игги Поп не сдерживался. Игги и The Stooges, оказавшие своим творчеством влияние почти на каждую панк-группу, были включены в Зал славы рок-н-ролла. В 2020 году Игги был награжден премией ГРЭММИ за музыкальные достижения всей жизни.

Одним из самых эпичных сотрудничеств в панк-роке стал, безусловно, союз Игги Попа и Дэвида Боуи, результатом которого помимо большого числа других событий были первые два сольных альбома Игги: «The Idiot» и «Lust For Life». В альбом «Lust For Life» также вошла одна из самых известных его песен «The Passenger».

Больше значит больше – Игги превратил преувеличение в направление искусства. Самоповреждение, разоблачение и уничтожение требовали внимания и участия публики. Публика как носила его на руках, так и в прямом смысле слова давала ему падать на пол. Очень немногие артисты могут покорить публику так, как это делает культовый Игги Поп, чей концерт должен быть у всех в списке «must see»!