Известно, что первые полеты на самолете начались в Эстонии в 1912 году, когда Уточкин в Тарту и Таллинне и Хильгерс в Пярну продемонстрировали свои самолеты на воздушном параде. С тех пор достижения в области авиации не давали покоя жителям Эстонии.

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Полеты на самолетах всегда были окутаны вопросами: как высоко они летали, как долго они летали, куда на них путешествовали. Были и споры: как самолеты вообще летают, ведь они тяжелее воздуха, и, конечно, любители авиации искренне защищали репутацию их любимых пилотов.

Накануне Первой мировой войны в царской России уже действовало несколько авиационных школ и началось создание ВВС. В мае 1914 года было объявлено, что 15 июня начнется перелет 18-го авиационного корпуса из 10 человек по маршруту: Петербург-Нарва-Раквере-Таллинн-Хаапсалу-Пярну-Рига-Валга-Тарту-Нарва-Петербург, по которому военных летчиков должны были сопровождать грузовики с запчастями. Ничего подобного в Эстонии раньше не было, поэтому понятно, что это событие вызывало большой общественный интерес. Но этот полет превратился в целую серию из событий, полных загадок и происшествий.