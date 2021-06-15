Известно, что первые полеты на самолете начались в Эстонии в 1912 году, когда Уточкин в Тарту и Таллинне и Хильгерс в Пярну продемонстрировали свои самолеты на воздушном параде. С тех пор достижения в области авиации не давали покоя жителям Эстонии.

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Полеты на самолетах всегда были окутаны вопросами: как высоко они летали, как долго они летали, куда на них путешествовали. Были и споры: как самолеты вообще летают, ведь они тяжелее воздуха, и, конечно, любители авиации искренне защищали репутацию их любимых пилотов.