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ЖДЕМ! ⟩ Уже в эту пятницу и субботу на Певческом поле состоится фестиваль «Большая улица еды»

Уже в эту пятницу и субботу на Певческом поле состоится фестиваль «Большая улица еды» ФОТО: Marek Metslaid

В течение двух дней аллея Певческого поля превратится в самую большую гастрономическую улицу еды в Балтии. На протяжении более 500 метров можно будет отведать различный стрит фуд. 

Фестиваль Большая улица еды состоится 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. В течение двух дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа - будут работать несколько DJ зон (Funk & House).

Участвовать в фестивале будут более 40 различных точек общепита, в том числе зарубежные: Zoomburger из Германии, Dešrainis24 из Литвы, Charlestons BBQ food truck и GustameChurros  из Латвии.

Попробовать вкуснейшие блюда долгожданного фестиваля можно будет в пятницу с 12:00 до 22:00, а в субботу с 11:00 до 22:00.

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