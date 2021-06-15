ЖДЕМ! ⟩ Уже в эту пятницу и субботу на Певческом поле состоится фестиваль «Большая улица еды»

Фестиваль Большая улица еды состоится 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. В течение двух дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа - будут работать несколько DJ зон (Funk & House).

Участвовать в фестивале будут более 40 различных точек общепита, в том числе зарубежные: Zoomburger из Германии, Dešrainis24 из Литвы, Charlestons BBQ food truck и GustameChurros из Латвии.