Гороскоп на 16 июня для всех знаков Зодиака

И в деловых, и в дружеских, и в любовных отношениях очень важна честность; ложь будет разоблачена и оставит несмываемое пятно на вашей репутации. Не торопитесь делиться своими тайнами, особенно сердечными, с теми, кто заверяет вас в своей дружбе – сохранив секреты, вы сможете избежать многих неприятностей и сегодня, и в последующие дни, пишет Дворец.
Овен
Сегодня решение профессиональных проблем потребует от вас серьезных усилий, поэтому настройтесь на активную деятельность и не бойтесь препятствий, возникающих на пути. Не стоит доверять другим людям решение ваших проблем, оставаться в стороне, когда возникают важные вопросы: инициатива не будет лишней, и, делясь собственными идеями и замыслами, вы только выиграете. Требуется осторожность при решении финансовых вопросов, возможны значительные расходы.
Этот день подходит для романтических свиданий, некоторых представителей знака ожидают новые знакомства. Хорошо пройдут вечеринки. Эксперименты с внешностью будут удачными, можно полностью изменить имидж.
Телец
Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Далеко не все ваши идеи будут одобрены, но развитие событий покажет, кто был прав, и недоброжелатели признают свое поражение. Руководителям следует быть вдвойне внимательными к подчиненным; контролируйте действия союзников и помощников, не позволяйте им совершать важные шаги без обсуждения с вами.
Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
Близнецы
День в целом удачен, и, несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы будете чувствовать себя неплохо и сохраните душевное равновесие. Профессиональные успехи весьма вероятны; вы поступите разумно, если не будете пытаться в одиночку решить все актуальные вопросы. Это день сотрудничества и перераспределения ролей в трудовом коллективе. Подумайте о том, хотите ли вы непременно быть лидером, или согласны на второстепенную позицию, подразумевающую меньшую ответственность.
Не упустите подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с родственниками; можно найти общий язык даже с теми, кто всегда был настроен критично по отношению к вам. Вероятность значительных перемен в личной жизни невелика, но можно не опасаться неприятных сюрпризов.
Рак
Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. Чрезвычайно полезными будут советы и рекомендации людей, относящихся к любым проблемам со здоровым юмором – общение с подобными персонами поднимет вам настроение, избавит от раздражительности. Финансовая ситуация значительно улучшится, расходы не будут напрасными.
День подходит для общения с членами семьи, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения. Держите любимого человека в курсе своих планов, не делайте тайны из идей и намерений, иначе в отношениях появятся напряженность и недоверие.