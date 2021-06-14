ОГО! ⟩ Американский комик переехал в Эстонию: эстонцы смеются только тогда, когда шутка действительно смешная!

Рахман Блейк - комик из США смеется над людьми со всего мира, но особое внимание Рахмана досталось Эстонии.

Рахман Блейк вырос в Нью-Джерси, США. В 2016 он решил переехать в Европу и с тех пор развлекает европейцев. «Стать эстонским рэпером» - так называется проходящий в Таллинне комедийный спектакль, который не оставит равнодушным ни одного уважающего себя жителя Эстонии. В свои выступления он разнообразит эстонскими фразами, особенностями местных жителей и культурой поведения.

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Когда ты заинтересовался миром стендапа и комедии?

Я начал сниматься в комедиях в 2013 году, чтобы избежать токсичных отношений. Это было дешевле, чем терапия, и это сработало!

Какая комедия твоя страсть? Твои шутки основаны на вашем собственном опыте?

Моя комедия основана на реальной жизни. Я очень уважаю комиков, которые могут думать о ситуациях и гримасничать, как если бы они действительно были рождены. Многие мои шутки основаны именно на том, что со мной произошло.

Rachman Blake. ФОТО: Alfred Ng photography

Что привело тебя в Эстонию и нравиться ли тебе здесь? Ты бывал в Эстонии раньше?

Я застрял в Эстонии из-за пандемии. Таллинн был моей последней остановкой во время тура. Я остался здесь, потому что встретил ту, которая мне понравилась. Мы думали, что это всего лишь небольшой роман, но мы все еще вместе. Мы живем очень спокойно. Никто не знает что будет завтра.

Каковы отзывы эстонской публики?

Я имел честь выступать перед эстонцами с 2017 года. Они смеются только тогда, когда шутка действительно смешная. Другими словами, если я предложу эстонцам смеяться во все силы, они заставят трястись соседний зал. У меня сложилось впечатление, что им это понравилось, но даже если им это не понравилось, они не сказали об этом. Эстонцы не жалуются, по крайней мере, вслух. Как самые застенчивые люди в мире, они в зале молчат и не мешают.

Rachman Blake Saaremaal. ФОТО: Erakogu

Кто ваша аудитория? Ваши выступления слушают больше мужчин или женщин?

Веду шоу под названием «Story Party | True Dating Stories» (ред. - правдивые истории свиданий). Меня слушают все больше женщин, потому что я говорю о свиданиях и об отношениях. Женщины приходят, пока мужчины заняты сочинением новых историй. Я бы предпочел аудиторию 50 на 50, но мужчины неизбежно с меньшей вероятностью купят билет на стендап про свидания.

Они могут бояться, что это больше интересно женщинам, и они в какой-то степени правы, но я знаю, что стендап - это всегда смешно.

Какое у тебя хобби помимо стендапа? Вы работаете где-то?

Я гастролирую на постоянной основе, и мне нравится заниматься скучными вещами, такими как чтение, наблюдение за людьми, посещение тренажерного зала и сауна.

Что вам больше всего нравится в жизни комика и что во всем этом вас мотивирует?

Мне нравится, что я могу получить любой опыт: хороший или плохой, и превратить его в то, с чем люди будут себя идентифицировать, и над чем они будут смеяться. Это заставляет меня жить с открытыми глазами и сердцем, поэтому мне есть чем поделиться, когда я выхожу на сцену. Ты не можешь быть смешным, когда ты закрыт. Однако рано или поздно мы должны открыться миру.