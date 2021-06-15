НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО ⟩ В Индии машина за считаные минуты провалилась сквозь землю

По данным издания India Today, вчера в Мумбаи произошел несчастный случай, в результате которого машина, припаркованная перед домом на стоянке, провалилась в яму глубиной 15 метров.

A video, viral on social media, shows a sinkhole swallowing a parked car at a housing society in Mumbai's Ghatkopar. pic.twitter.com/qRi0uopdIs — Mohammed Nisaruddin (@mdnisaruddin) June 13, 2021

По словам местных жителей, 100-летний колодец залили цементобетоном, чтобы создать дополнительные парковочные места. По данным жилищного товарищества, причиной инцидента стали проливные дожди.

Автомобиль вытащили краном, и это заняло почти 12 часов.

Mumbais maa alla vajuv auto. ФОТО: Scanpix/Newslions

Kaevu kukkunud auto. ФОТО: Scanpix/Newslions

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку, к счастью, внутри никого не было.