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НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО ⟩ В Индии машина за считаные минуты провалилась сквозь землю

Mumbais maa alla vajuv auto. ФОТО: Scanpix/Newslions

В социальных сетях распространяются видеоролики, где припаркованный перед домом автомобиль всего за несколько секунд проваливается под землю

По данным издания India Today, вчера в Мумбаи произошел несчастный случай, в результате которого машина, припаркованная перед домом на стоянке, провалилась в яму глубиной 15 метров.

По словам местных жителей, 100-летний колодец залили цементобетоном, чтобы создать дополнительные парковочные места. По данным жилищного товарищества, причиной инцидента стали проливные дожди.

Автомобиль вытащили краном, и это заняло почти 12 часов.

Mumbais maa alla vajuv auto. ФОТО: Scanpix/Newslions
Kaevu kukkunud auto. ФОТО: Scanpix/Newslions

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку, к счастью, внутри никого не было.

Владелец автомобиля Панкадж Мехта сказал телеканалу India Today TV: «Дети начали кричать, что машина тонет. Я сразу бросился вниз, машина была уже напловину под землей. Прежде чем я успел что-либо сделать, машина провалилась под землю у меня на глазах».

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