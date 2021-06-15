НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО ⟩ В Индии машина за считаные минуты провалилась сквозь землю
В социальных сетях распространяются видеоролики, где припаркованный перед домом автомобиль всего за несколько секунд проваливается под землю
В социальных сетях распространяются видеоролики, где припаркованный перед домом автомобиль всего за несколько секунд проваливается под землю
По данным издания India Today, вчера в Мумбаи произошел несчастный случай, в результате которого машина, припаркованная перед домом на стоянке, провалилась в яму глубиной 15 метров.
A video, viral on social media, shows a sinkhole swallowing a parked car at a housing society in Mumbai's Ghatkopar. pic.twitter.com/qRi0uopdIs— Mohammed Nisaruddin (@mdnisaruddin) June 13, 2021
По словам местных жителей, 100-летний колодец залили цементобетоном, чтобы создать дополнительные парковочные места. По данным жилищного товарищества, причиной инцидента стали проливные дожди.
Автомобиль вытащили краном, и это заняло почти 12 часов.
В результате инцидента никто не пострадал, поскольку, к счастью, внутри никого не было.
Владелец автомобиля Панкадж Мехта сказал телеканалу India Today TV: «Дети начали кричать, что машина тонет. Я сразу бросился вниз, машина была уже напловину под землей. Прежде чем я успел что-либо сделать, машина провалилась под землю у меня на глазах».