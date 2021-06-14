Все-таки вместе! Бена Аффлека и Дженнифер Лопес «застукали» за поцелуем

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все-таки вместе! В объективы папарацци попал момент страстного поцелуя поп-дивы и голливудского актера, которые расстались еще 17 лет назад. Но в минувшие выходные Аффлек и Лопес оказались за одним столиком в ресторане в Малибу, где отмечали день рождения сестры певицы, сообщает Пятый канал .

Они нежно друг друга обнимали и оживленно беседовали. Похоже, новый роман одобрили и дети Джей Ло — они с радостью общались не только с матерью, но и с Беном Аффлеком. Несмотря на то, что сами звезды официально еще не объявили о своих отношениях, фанаты в соцсетях уже поспешили их поздравить.