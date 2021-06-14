Ольга Бузова устроила истерику в прямом эфире: «Вы дно, а не мужчина!»

А начиналось все очень даже неплохо. Ольга Бузова обсудила с ведущим Матч ТВ шансы российской сборной на выход из группы на Евро-2020. Артистка призвала не оскорблять футболистов, которые разгромно проиграли первый матч Бельгии и рассказала о травле, с которой сама постоянно сталкивается.

Во время прямого эфира Дмитрий Губерниев задал Бузовой несколько вопросов, на которые она не смогла ответить. Когда телеведущая проигнорировала очередную его реплику, комментатор решил пошутить. «Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали», – заявил Губерниев.

Разумеется, подобная дерзость шокировала Бузову. Телеведущая попыталась сдержать эмоции, но в итоге расплакалась. «Я знала, что все так закончится. Так нельзя. Этот мужчина оскорбляет меня. Я пришла поддержать сборную России, а он задает такие вопросы. Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я недавно перенесла тяжелую операцию», – ответила Губерниеву Ольга.

Дмитрий постарался сгладить ситуацию, объяснив, что всего лишь цитировал книгу «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Однако Ольгу было уже не остановить. Телеведущая призналась, что уже давно терпит издевательства Губерниева: якобы комментатор постоянно оскорбляет ее в социальных сетях.

«Вы для меня дно и не мужчина. Вы меня оскорбляете пять лет в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», – рассказала звезда.

В финале своей речи Ольга заявила, что больше никогда не придет на подобного рода программы. Позднее Дмитрий Губерниев извинился перед звездой, подчеркнув, что не хотел ее обидеть. «От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините. Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели. Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом. Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира. Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр. В эфире держались стойко, молодец» – написал спортивный аналитик в Telegram-канале.



