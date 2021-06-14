ВИДЕО ⟩ Эстонский стриптизер Марко снял провокационный видеоклип: «О вагина, о вагина...»

«Поскольку в прошлом году у меня был выпущен сингл Fallos («Фаллос»), то я также режил записать игривую песню Vagiina («Вагина»)», - поделился Марко Тасане с Elu24. Конфеты в форме женского органа, использованные в клипе, Марко получил от знакомой в качестве подарка. «Можете называть их MarCocolate», - сказал певец.

Марко не составляет труда находить актеров, и все больше и больше ярких персонажей вносят свой вклад в каждый музыкальный клип известного стриптизера. «Я довольно-таки просто нахожу актеров... некоторые сами прилипают, а некоторым я пишу. Позвал и моих подруг - Диану Клас и Джулию Карху, которая еще та секс-бомба», - сказал Марко. В ролике действительно можно увидеть известную актрису Диану Клас, сыгравшую десятки театральных ролей и получившую известность благодаря эстонскому сериалу Kodu keset linna («Дом посреди города»), пишет Elu24.

Автор музыки - Лийса Тульвик, и, конечно же, слова песни принадлежат не кому иному, как самому Марко Тасане. Автор видео - режиссер Эрет Кууск.

В кадрах в видео видно, как с наслаждением поедают шоколадные вагины и совершают другие вызывающие действия. «И вот мы его сделали! Наша новая летняя песня. Спасибо всему трудолюбивому коллективу! Было интересно!», - написал Марко на своей страничке в Facebook.



Хоть Марко в основном выступает на частных вечеринках, этим летом его выступления также можно будет увидеть публично. «Выступлю в эту пятницу в Валга, в клубе YES, а 23 июня на Сааремаа в Пийдивабрик», - поведал стриптизер.

Видеоклип снимали в Тарту, в Таллинне и в Курессааре.

Смотрите провокационное музыкальное видео ниже!



