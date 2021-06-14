Мэрилин Керро настоятельно рекомендует совершить все поездки между Эстонией и Финляндией этим летом: конец года довольно ужасный!

По словам Мэрилин, этим летом возобновится миграция между Финляндией и Эстонией. «Июль - самый многообещающий, особенно середина месяца», - говорит экстрасенс, добавляя, что за принятием решения будет стоять мужская фигура, а вовсе не премьер-министр Финляндии - Санна Марин.

«Если смотреть на конец года в целом, то сообщение снова закроется», - говорит экстрасенс. Это ввиду того, что Финляндия намного опережает Эстонию по количеству вакцинированных. «Боюсь, миграция может способствовать появлению новых штаммов», - опасается она. «Конец года станет довольно ужасным», - предупреждает Мэрилин, призывая живущих в Финляндии эстонцев навестить дом летом, потому что в конце года все опять закроется.

«Финляндия не решает все это единогласно», - говорит Мэрилин, добавляя, что все страны, так или иначе, находятся под чьим-то контролем. Между прочим, ведьма обнаружила, что у премьер-министра Финляндии Санны Марин нет вообще хороших карт. Она рискует потерять работу.