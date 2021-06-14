Пн, 14.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Поиски президента Эстонии переместились в глубинки

Уже июнь и до президентских выборов осталось всего ничего, а народу представлен только один кандидат. Журналисты Postimees не растерялись и взяли инициативу в свои руки.

Чтобы найти кандидата в президенты, репортеры отправились подальше от столицы и спросили жителей небольших населённых пунктов, видят ли они достойных кандидатов и хотят ли сами баллотироваться. Ответы получились интересные и более чем неожиданные!

Смотрите видео!


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back