ВИДЕО ⟩ Поиски президента Эстонии переместились в глубинки
Уже июнь и до президентских выборов осталось всего ничего, а народу представлен только один кандидат. Журналисты Postimees не растерялись и взяли инициативу в свои руки.
Уже июнь и до президентских выборов осталось всего ничего, а народу представлен только один кандидат. Журналисты Postimees не растерялись и взяли инициативу в свои руки.
Чтобы найти кандидата в президенты, репортеры отправились подальше от столицы и спросили жителей небольших населённых пунктов, видят ли они достойных кандидатов и хотят ли сами баллотироваться. Ответы получились интересные и более чем неожиданные!
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