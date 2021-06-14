СКАНДАЛ ⟩ Известная эстонская ведьма разозлилась на журналистку: ты, Cаагим, думала, что я этого не видела?

Алиса описывает, как ранее она давала интервью Ану Саагим, а также участвовала в ее видео. «Мы вместе ходили на мероприятия и общались в разных кампаниях. В прошлом году я пошла поздравить ее с днем ​​рождения, второй раз подарила ей портрет, на создание которого ушло несколько дней. Я хорошо о ней думала, как о профессиональной и сильной женщине», - вспоминает Алиса.

«Ану снимает видео-выпуски в интернете «Прикоснись ко мне». Мне не нравится концепция этого шоу, и я не особо заинтересована в нем. Однако в прошлом году я поучаствовала в нем, потому что Ану меня попросила, а я не говорю «нет» друзьям», - продолжает она.

«Несколько дней назад мне прислали ссылку на следующую часть этого шоу. Ану взяла интервью у молодого человека, который, немного улыбаясь, бросил про меня плоскую шутку. Я была удивлена, что у Ану случилась амнезия. Это может быть одним из признаков раннего слабоумия. Так получилось, что Ану забыла мое имя. К счастью, втроем эта прекрасная кампания сумела вспомнить, что меня зовут Алиса».

Тогда, по словам Алисы, Ану вместе с соведущей радостно посмеялась над шуткой молодого человека о том, что Алиса постоянно ходит по психбольницам. «Было еще несколько интересных моментов. С самого начала смотреть нет смысла, ничего полезного там нет. Возьмите ведро от рвоты - может, понадобится», - рекомендует ясновидящая.

«Есть ли смысл обижаться на Ану? Я так не думаю. «Это ее работа», ничего личного. На этом примере я только что объяснила, почему избегаю СМИ».

"Я понял только одно: ты, Ану, думала, что я никогда не увижу это видео? Что мне ссылку никто не пришлет? Или тебе настолько пох*й, что пох*й? Надеюсь, ты просто изначально забыла прислать это видео мне», - заключила ведьма Алиса.