СЕКС НА РАБОТЕ ⟩ Эстонка занялась сексом с солидным юристом, но их застала уборщица

1. «Это было около 15 лет назад, когда я познакомилась с юристом из уважаемой компании в баре. Море было по колено, желаний до небес и слишком мало выпивки. Он сразу же обнаружил, что идет в офис, потому что у него есть там свои запасы, которые кто-то в прошлом ему отдал.

Мы пришли в офис посреди ночи, там было шесть человек, но мы расположились в одной из больших переговорных - там был шикарный пол, резная мебель и большие диваны. Мы пили, у нас возникали всевозможные желания, а потом мы занинялись своим делом.

Внезапно раздалось жестокое рычание, похожее на голос животного - на часах было пять или что-то в этом роде, и пришла уборщица. Такая русская дама, которая испугалась, что в офисе воры и с криком побежала вызывать полицию... А потом эта бесценная картина, когда мужчина гонится за ней и говорит: «Никому не звони, я Тийт*, ваш адвокат!» Я была так рада, что не мне пришлось ехать туда в понедельник на работу», - вспоминает этот юмористический факт жительница Эстонии.

2. «Пару лет назад нам с коллегой пришлось уехать в командировку на две недели. Я забронировал номер в гостинице, но она забыла про это. Все остановки находились в радиусе 50 километров.

В итоге, мы делили одну комнату и проспали две ночи вместе на двуспальной кровати. За эти две недели мы несколько раз занимались сексом. Через несколько месяцев я женился на ней и мы переехали в другую страну», - описывает мужчина.

3. «Мы занимались сексом в прачечной ресторана. И если вы спросите, нет - мы скатерти не пачкали».

4. «Мы с коллегой часто занимались сексом в рабочей машине во время перерыва, и да, нам было жарко. Иногда мы ходили в кабинет начальства и занялись этим прямо на их столе».

5. «Однажды я переспала со своим начальником. А потом еще несколько раз. И так каждый день. Иногда несколько раз в день. Для нас это было нормально, но некоторые коллеги очень завидовали и относились к этому мелочно. Мы никому об этом не говорили, но, наверное, это можно было легко обо всем догадаться.

Мы работаем в небольшой компании, в которой было немного сотрудников, и мы все знали друг друга очень давно. Я все еще была относительно новым работником и никого из них не считала своим другом».

6. «Поскольку у моей начальницы не было водительских прав, я решил отвезти ее домой, и она щедро заплатила мне за это. Мы часто занимались оральный сексом и она приглашала меня домой. Мы держали все это отдельно от работы, и никто и никогда об этом не узнает».

7. «Когда я был ещё подростком, работал в фаст-фуд ресторане в позднюю вечернюю смену. Занимался сексом с коллегами я тогда довольно часто. А что? Людей уже не было, и нам было удобно. Почему бы не заняться сексом? Она была с хорошим чувством юмора, с ей можно было много чего прикольного сделать», - рассказывает молодой человек изданию Cosmopolitan.

*имя изменено



