Названы самые невезучие в любви знаки Зодиака

Овен

Овны — истинные добытчики, охотники и защитники. Они смогут обеспечить себя. Свою женщину и детей, сколько бы ни пришлось для этого трудиться. Мужчины, рожденные под этим знаком, очень целеустремленные и амбициозные личности, движение по карьерной лестнице дается им легко. Большинство Овнов верны своим женам, но некоторые, буквально единицы из них, все же порой не могут устоять перед соблазном.

Телец

Тельцы — стоики. Они не устраивают сцен и скандалов, терпеливо пережидают эмоциональные бури своих вторых половин. Они как будто заточены на сохранение мира и безопасности в своем доме, в своих отношениях с родными и близкими. При этой мужественности и крепости духа представители знака становятся нежными и обходительными кавалерами, с которыми женщины чувствуют себя принцессами.

Близнецы

Редкое и ценное свойство мужчин-Близнецов заключается в умении быть и другом, и любовником. От них не нужно скрывать «женские переживания», с этими парнями можно посмеяться и поплакать, поделиться своей радостью и болью — всегда выслушают и поддержат. Также Близнецы редко бывают ревнивыми, они всегда оставляют партнеру личное пространство, не ограничивают его свободу.

Рак

Если рассуждать, кто из астрологического круга идеальный семьянин, лучшим будет, конечно, Рак. Представители этого знака растворяются в отношениях, делают все возможное, чтобы возлюбленная была счастлива и спокойна за их будущее. Кроме того, эти мужчины очень романтичные натуры и чувственные любовники. Просто подарок!

Лев

Красавцы-Львы — умелые ухажеры и страстные сексуальные партнеры. С ними не соскучишься! Такие мужчины всегда щедры, заботливы, внимательны, они не упускают шанса совершить зрелищный поступок и удивить возлюбленную. Но, будучи гордецом, Лев может резко отстраниться, если женщина подвергнет сомнению его мужественность или не оправдает доверия.

Дева

Девы — спокойные и добрые, надежные спутники. Они мечтают об одной любви на всю жизнь, и, встретив достойную девушку, делают все, чтобы доказать свои серьезные намерения. Правда, решиться сделать первый шаг Девам трудно. Даже если симпатия взаимна и очевидна, они будут долго топтаться на месте в нерешительности. «Помогать» им бессмысленно, если не готовы — ничего не произойдет. Зато потом, когда дама наконец дождется приглашения на свидание, ей откроются все прелести союза с этим знаком.

Весы

Весы при всех своих достоинствах, к сожалению, безынициативны. Их нужно постоянно подталкивать к важным действиям, вдохновлять, а некоторыми буквально руководить. Но если найдется женщина, которой такая роль придется по нраву, она получит взамен заботу, внимание, абсолютное доверие. Весы, кроме прочего, очень верные мужья!

Скорпион