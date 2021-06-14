Буря эмоций под управлением Юпитера: астропрогноз на неделю с 14 по 20 июня

«В понедельник и вторник будет абсолютно точный аспект между Ураном и Сатурном. Это вообще тема 2021 года — единство и борьба противоположностей. Нас будет буквально изнутри что-то как будто толкать на действия, о которых мы можем пожалеть», — отметила астролог Алена Никольская.

По словам Никольской, в грядущие семь дней может захотеться полностью изменить жизнь — уйти с работы, бросить дело, которому были посвящены годы, завершить роман или даже развестись. Желание стучать кулаком по столу и доказывать свое право на независимость и место под солнцем будет непреодолимым.

Но о результатах этих порывов можно в последствии горько пожалеть. Дело в том, что все решения, которые будут приняты в ближайшее время, скорее всего подвергнутся пересмотру в будущем. Так что не рубите с плеча, оставьте себе время взвесить плюсы и минусы.

«На этой неделе у нас с вами Юпитер — планета, которая отвечает за большое счастье — становится стационарным. Это значит, что наши амбиции, наши претензии и желание верховодить будут затмевать наш разум. А поскольку это не только на нас самих влияет, но и на окружающих, этот настрой будет характерен повсеместно. Будьте внимательны и аккуратны, дайте другим людям показать, насколько они круты, и тогда вы получите очень большую пользу», — советует астролог.

Как отметила Алена Никольская, вашим оппонентам будет приятно испытать чувство собственной значимости, и это позволит укрепить отношения с ними. Потому, если ваше общение с тем или иным человеком требует перевода на новый уровень, дайте ему почувствовать себя важным и ценным.

«Солнце на этой неделе готовится перейти в следующий знак — Рак. Мы уже начнем ощущать влияние этого знака, а это знак очень эмоциональный, очень глубинный, чувственный. Поэтому, если вас кто-то или что-то будет задевать, отпустите ситуации и будьте чуть более милосердны. Тогда вам удастся сохранить с человеком добрые отношения», — рекомендует эксперт.

Алена Никольская призывает на неделе с 14 по 20 июня никуда не летать и не начинать новые проекты, потому что аспекты планет для этого сейчас неблагоприятны. Также звезды подсказывают астрологу, что в упомянутый период возможны различные катаклизмы, связанные с водой, а также аварии над водой. Поэтому, ели возможно, постарайтесь воздержаться от любых перемещений и перелетов.



