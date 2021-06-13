Элитные апартаменты по элитной цене: Волочкова рассказала, почему сдает квартиру в Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова решила сдать в аренду свою роскошную квартиру в Петербурге. Четырехкомнатные апартаменты танцовщицы находятся на Итальянской улице рядом с Русским музеем. Желающим пожить в таком живописном месте придется заплатить 500 тысяч рублей (5740 евро) месяц. Это следует из объявления, размещенного на официальном сайте недвижимости ЦИАН.

На своей странице в Instagram звезда продублировала объявление об аренде четырехкомнатной квартиры. Анастасия Волчкова отметила, что сдаст свои апартаменты только порядочным людям.

Свое решение знаменитость прокомментировала в интервью. Балерина подтвердила эту информацию и сообщила, что недвижимость покупал ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов.

«Люди сдают в аренду свои квартиры и дома, что в этом такого? Не понимаю почему это становится событием. Может, конечно, дело в том, что это квартира Волочковой? Я уже не живу в Петербурге, поэтому мне лучше квартиру сдать в хорошие руки. Ищу людей, которые смогут заплатить за несколько месяцев вперед, сдаю квартиру срок не менее полугода», – заявила балерина.

Волочкова не упустила возможности расхвалить свое жилище и объяснить, что в нем по-настоящему особенного.

«Его покупал Сулейман Керимов, когда мы вместе еще жили, это было в 2002 году. Квартира прекрасная, роспись потолков делили мастера из Эрмитажа. Находится в самом центре Питера, рядом с Русским музеем», – отметила Анастасия.



