Драгоценности по цене квартиры: Моргенштерн назвал стоимость своих повседневных украшений

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн раскрыл стоимость своих украшений, которые носит на своем теле чуть ли не ежедневно. Сумму, эквивалентную цене за квартиру в Москве, музыкант озвучил в своем Instagram.

«На мне золотишка с камушками на 25 лямов. О чем вы?» – сообщил рэпер.

Здесь же Моргенштерн призвал не искать повод придраться к его бешеному успеху, и принять его как данность.

«Просто признайте его и займитесь своей жизнью», – добавил музыкант.

Отметим, что Моргенштерн тратит деньги не только на себя. Ранее рэпер с шумом отпраздновал день рождения своей возлюбленной Дилары Зинатуллиной.

На 21-летие музыкант сделал девушке роскошный подарок: пять миллионов рублей (57 400 евро) наличными и новенький внедорожник Range Rover алого цвета, стоимость которого доходит до семи миллионов рублей (80 350 евро).

До этого Моргенштерн подарил своему адвокату Сергею Жорину автомобиль за 14 миллионов рублей (160 700 евро), а еще одарил своего фаната новеньким Mercedes. Марка автомобиля была выбрана неспроста. Этому авто был посвящен клип рэпера «Новый мерин», который принес музыканту известность.

ФОТО: Instagram



