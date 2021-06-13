Светлана Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после публичного скандала

Многие гадали, кто же теперь будет работать с популярной певицей, заниматься ее творческими и организационными делами. Лобода не стала откладывать поиски сотрудника в долгий ящик и обратилась к известному продюсеру Табризу Шахиди.

Ранее эксперт в области музыки уже помогал Лободе в организации концертов и коммерческих предложений. Теперь же они будут работать в тесном контакте.

Отметим, что Табриз – один из самых известных и продюсеров и концертных директоров в России. Он занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Дениса Мацуева, Елены Темниковой и многих других. В прошлом году он стал вести популярный Telegram-канал, где рассказывал об изнанке российского шоу-бизнеса.

К слову, с Нателлой Лобода проработала 11 лет. Именно этот период отмечается взлетом звезды – Светлана стала мегапопулярной. Многие думали, что они будут и дальше работать вместе, но после скандала с Филиппом Киркоровым Нателла заявила, что больше не сотрудничает с артисткой и вообще не хочет иметь никакого отношения к шоу-бизнесу.

Напомним, Крапивина выступила с резкой критикой прошедшей премии МУЗ-ТВ. Больше всего ее возмутил выход Киркорова и Давы – она назвала это «паноптикумом» и отметила, что таких на Кавказе раньше «расчленяли на шашлыки». Поп-король не стал молчать и записал видеообращение, где обвинил продюсера и ее подопечную в копировании мировых хитов.

По слухам, ей предложили высокий пост в крупной компании. Но пока официального подтверждения этой информации не было.



