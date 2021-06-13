Деньги к ним так и липнут: рейтинг богачей по знакам Зодиака

Астролог Ален Шахсу составил рейтинг самых богатых представителей зодиакального круга. По мнению эксперта, некоторые люди с рождения «обречены» на богатство. Их судьба почти всегда складывается успешно в финансовом плане, причем без особых усилий с их стороны.

12 место – Стрелец

Стрельцы очень своеобразно относятся к деньгам. При том, что финансы у них всегда есть, на хлебе и воде не сидят. Но сколько бы ни было средств у этого знака, ему все кажется недостаточным. Вон, говорит Стрелец, у Марка Цукерберга еще больше! Очень ненасытные товарищи.

11 место – Водолей

Водолеи обожают жизнь, и никакие ее обстоятельства не сломят позитивного настроя. Они будут одинаково счастливыми и с тугим кошельком, и с пустым. Вероятнее всего, конечно, с пустым. Особенностью Водолеев является полное безразличие к материальным благам – оттого и веселятся. Можно взять от жизни все совершенно бесплатно, не забывайте!

10 место – Рыбы

Рыбы оказались на десятом месте не потому, что бедные. Наоборот, они порой тратят такие суммы, что у завистников развивается нервный тик. Но вот зарабатывать представители этого знака не умеют категорически. Только успешно находить желающих их содержать. Выпусти Рыбу в море – и, если сумеет хотя бы не голодать, считай, повезло.

9 место – Весы

Этот знак с деньгами не совместим на эмоциональном уровне. Он их попросту ненавидит. Потому что людей, уверены Весы, жажда наживы только портит и калечит. Стать самому жертвой капитализма для представителя астрологического символа – смерти подобно. Лучше пусть богатый любовник продает свою душу финансовому дьяволу и обеспечивает его!

8 место – Близнецы

Сколько бы ни работали Близнецы, денег у них как не было, так и нет. Получив на руки более-менее внушительную сумму, они мчатся тратить. Не важно, на что, главное, поскорее. А то вдруг завтра неожиданно настанет старость, а они не кутили как следует и норковых шуб еще не носили!

7 место – Телец

Тельцы – типичный средний класс, каков он в общем понимании. У них есть все необходимое и немного больше. Может, даже побольше, чем у соседей. Но хочется им, конечно, жить во дворце, летать с красоткой по заграницам и владеть собственным вертолетом. Ну, мечтать не вредно.

6 место – Лев

Львы используют деньги для главного занятия всей совей жизни – пускания пыли в глаза. Никто так не любит покрасоваться, как эти ребята. Даже если за душой к них ни гроша, никто об этом не узнает. Истинный Лев всегда будет изысканно одет, обедать станет в лучшем ресторане, машину купит самую эффектную. Потом будет в тайне от всех выплачивать кредит.

5 место – Рак