Видео: на закрытии популярного клуба в Тарту подрались пьяные клиенты
В пятницу, 11 июня, прошло закрытие тартуского ночного клуба «Зодиак», которое закончилось дракой. Пьяные клиенты начали выяснять отношения перед входом в клуб.
В пятницу, 11 июня, прошло закрытие тартуского ночного клуба «Зодиак», которое закончилось дракой. Пьяные клиенты начали выяснять отношения перед входом в клуб.
По словам организатора вечеринки DJ Heiki, они никогда не нанимали охранников, поэтому иногда дело могло дойти до драки.
«Обычно все заканчивается хорошо», - сказал организатор, хотя все остальные очевидцы были в шоке.