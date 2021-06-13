Вс, 13.06.2021
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Видео: на закрытии популярного клуба в Тарту подрались пьяные клиенты

В пятницу, 11 июня, прошло закрытие тартуского ночного клуба «Зодиак», которое закончилось дракой. Пьяные клиенты начали выяснять отношения перед входом в клуб.

По словам организатора вечеринки DJ Heiki, они никогда не нанимали охранников, поэтому иногда дело могло дойти до драки.

«Обычно все заканчивается хорошо», - сказал организатор, хотя все остальные очевидцы были в шоке.


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