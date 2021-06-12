Фото и видео: в тартуском клубе Sodiaak прошла прощальная вечеринка

По словам DJ Heiki, на заключительном вечере выступили самые колоритные и талантливые артисты Эстонии. «Я был вовлечен в это место более десяти лет, почти 20 лет, это огромное время», - сказал Хейки, добавив, что было слишком много ярких событий, чтобы выделить одно. По словам диджея, «Зодиак» стал домом для многих, так как подобная программа не предлагалась больше нигде.