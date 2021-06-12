Последнее мгновение: как будут вести себя перед смертью разные знаки Зодиака?

Астрологи уверены, что в шаге от небытия представители каждого знака зодиака ведут себя примерно одинаково. Это, как черты характера или удачливость, уже заложено в них высшими силами.

Овен

Овны жизнь свою любят бесконечно, и каждую ее минуту стараются провести максимально продуктивно или хотя бы приятно. Узнав о скорой гибели, они не предадутся унынию, не станут плакать и ждать, а начнут решительно действовать. Вероятнее всего, Овен насладится последними мгновениями в объятиях страстного любовника. Даже при нехватке времени поиск кандидата для этого обаятельного красавчика не станет трудной задачей.

Телец

Тельцы в принципе не способны поверить, что однажды исчезнут с лица Земли. И если их в этом убедить, реакция будет однозначной — шок и паника. Немного успокоившись, представитель этого астрологического символа начнет обдумывать план спасения. Только испробовав все возможные способы выжить, Телец смирится с действительностью. Последние минуты он решит провести со своим спутником жизни — скажет главные слова, разделит вкусный ужин и крепко обнимет.

Близнецы

Этот знак, как и Телец, уверен, что безвыходных ситуаций не существует. Стоит отметить, инстинкт выживания в Близнецах очень развит, а потому существует шанс обмануть старуху с косой и выгадать еще немного времени для радостей жизни. До последнего вздоха они будут активно спасаться, даже в ущерб близким, которым можно было посвятить отпущенные часы.

Рак

Раки по природе очень эмоциональны. Они ни за что не согласятся умирать, не попрощавшись трогательно со всеми, кого знают. Начнут с семьи и близких друзей, а закончат одноклассником, которого когда-то ударили портфелем по голове — надо же извиниться! С чистой совестью и наполненным любовью сердцем Рак устроится в любимом кресле, возьмет за руки родных и будет ждать своего часа.

Лев

Лев настолько любит покрасоваться, что даже перед самой кончиной не снимет маску бравого гордеца. Он ни за что не признает на публике, что боится или надеется избежать печальной участи. Поэтому вместо лирики предпочтет празднование жизни! Лев соберет всех друзей за столом, будет их веселить и развлекать, много смеяться, как будто и не надо умирать!

Дева

Девы от младых ногтей понимают бренность мира и мимолетность человеческой жизни. Им не нужно будет тратить время на примирение с действительностью, это сделано давным-давно. Близкие, вероятно, будут сомневаться, осознает ли Дева свою участь: в глазах, как всегда загадка, распорядок дня — как обычно. Все, что действительно будет важно этому философу — взглянуть еще разок на самых любимых людей.

Весы