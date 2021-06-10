КАК НА КУРОРТЕ ⟩ Пятница в Эстонии выдастся самым жарким днем недели
По прогнозу метеослужбы, в пятницу будет до 26 градусов тепла. Однако, в некоторых местах пройдет дождь.
По прогнозу метеослужбы, в пятницу будет до 26 градусов тепла. Однако, в некоторых местах пройдет дождь.
Ночью будет ясно. Ветер слабый и переменный. Температура воздуха составит 8-13 градусов, на побережье до 17 градусов.
На Чудском озере переменный ветер 2-5 метров в секунду, а высота волн до 0,5 м. Видимость будет, в основном, хорошая. Температура составит 10-13 градусов.
Днем будет переменная облачность. Местами пройдет дождь. В Западной Эстонии ожидается гром. Ветер слабый и переменный, а во время грозы возможны сильные порывы ветра. Радовать будет температура, которая достигнет 26 градусов, однако морской бриз на побережье ожидается прохладным, пишет портал Uudised.tv3.ee.
На Чудском озере переменный ветер и высота волн будут такими же как и ночью. Несмотря на дождливую погоду, видимость будет хорошей. Температура достигнет 22-24 градуса.
В столице ожидается до 25 градусов тепла!