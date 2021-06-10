ВИДЕО ⟩ Смотрите, сколько народу привлек новый бассейн на озере Харку

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, бассейн под открытым небом на озере Харку готов и с сегодняшнего дня все желающие могут там плавать, наслаждаться наступившим летом и теплой, солнечной погодой. «Температура воды на озере Харку сейчас уже более двадцати градусов, также в порядке взятые пробы качества воды», – сказал исполняющий обязанности старейшины. «В бассейне под открытым небом три дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров. Бассейн под открытым небом соединен с береговой линией мостиком на который ведет тропинка из мульчи. В зоне отдыха озера Харку в будущем также запланировано освещение и пешеходная дорожка», – сказал Сильянов. При строительстве бассейна под открытым небом использованы понтоны, на которые установлены модули из пропитанной древесины. «Плавучий причал будет использоваться сезонно, на зимний период бассейн будет демонтирован и перемещён на хранение», – добавил Сильянов.