ВИДЕО ⟩ Голая грудь и страстные поцелуи: Ида Галич показала закулисье премии Муз-ТВ

Блогер-милионник Ида Галич не могла оставить любимых зрителей без «горячего» репортажа. На страничке в Instagram, а впоследствии и на YouTube она выложила несколько интервью с селебрити. Такими их точно никто не видел, сообщает Пятый канал.

Вот, например, певец Сергей Лазарев, которого на премии почти не заметили, был явно смущен появлением Галич. Звезда поинтересовалась самочувствием товарища, а после призналась ему в любви.

«Странная музыка сейчас популярна, я, наверное, уже старенький, малыш»,

— жаловался подруге артист.

За кулисами Галич поговорила о жизни со скандальной телеведущей Настей Ивлеевой, обсудила мужчин и потенцию со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой и даже проверила на натуральность грудь одной из приглашенных красавиц — поиграла на ней словно на модном девайсе Поп-ит.

«И правда успокаивает!»

— заметила Галич и пошла искать новых «жертв».