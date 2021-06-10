Чт, 10.06.2021
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ВИДЕО ⟩ Голая грудь и страстные поцелуи: Ида Галич показала закулисье премии Муз-ТВ

Ида Галич ФОТО: Скриншот с Instagram

С церемонии вручения премии Муз-ТВ прошла уже неделя, а россияне до сих пор ее обсуждают. Знаменитые певцы, политики, спортсмены — все спешат поделиться впечатлениями от увиденного. Кого-то вывел из себя образ «бинарного» Дани Милохина, другие раскритиковали «Жар-птицу» Ольгу Бузову. Получилось мегаинтересно и эксклюзивно. Но это на публике. А что же происходило за кулисами?

Блогер-милионник Ида Галич не могла оставить любимых зрителей без «горячего» репортажа. На страничке в Instagram, а впоследствии и на YouTube она выложила несколько интервью с селебрити. Такими их точно никто не видел, сообщает Пятый канал.

Вот, например, певец Сергей Лазарев, которого на премии почти не заметили, был явно смущен появлением Галич. Звезда поинтересовалась самочувствием товарища, а после призналась ему в любви.

«Странная музыка сейчас популярна, я, наверное, уже старенький, малыш»,

— жаловался подруге артист.

За кулисами Галич поговорила о жизни со скандальной телеведущей Настей Ивлеевой, обсудила мужчин и потенцию со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой и даже проверила на натуральность грудь одной из приглашенных красавиц — поиграла на ней словно на модном девайсе Поп-ит.

«И правда успокаивает!»

— заметила Галич и пошла искать новых «жертв».

Впрочем, селебрити были не прочь раскрыть блогеру пару-тройку личных секретов. Разве можно устоять перед ее обаянием?

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