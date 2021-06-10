ФАНАТЫ QUEEN? ⟩ На крупнейшую морскую вечеринку в Эстонии прибудет в Таллинн легендарная трибьют-группа Killer Queen

Killer Queen считается самой аутентичной трибьют-группой Queen, получившей большое признание и давшей множество концертов для полных стадионов. Группа и раньше бывала в Эстонии, оба концерта прошли при полном аншлаге.

На этот раз у всех желающих есть возможность насладиться легендарной музыкой Queen на открытом воздухе совершенно бесплатно!

По словам солиста Killer Queen Патрика Майерса, Эстония - первая зарубежная страна, где группа снова выступит в течение длительного времени. «Я очень рад, что мы можем начать концертный тур прямо здесь, потому что Эстония также была первой зарубежной страной, где мы дали концерт для иностранной публики с группой в 1995 году. У меня столько приятных воспоминаний», - говорил Майерс о концерте почти 30-летней давности.

С тех пор группа совершила несколько мировых турне и теперь вновь возвращается в Эстонию. «Выступления в Таллинне были особенными и запоминающимися. Фантастическая публика и очень страстные поклонники Queen. Теперь, годы спустя, мы снова здесь», - добавил он.

The Killer Queen обещает дать мощное сценическое шоу на самой большой морской вечеринке в Эстонии и исполнить все хиты Queen, предлагая самые яркие впечатления для настоящих поклонников рок-музыки.

Концерт состоится 16 июля в 19.30.

The Killer Queen получила несколько высоких наград, в том числе награду за лучшую трибьют-группу в мире в 2005 году.



