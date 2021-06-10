В 1991 году итальянский бизнесмен Сальваторе Грассо открыл для себя Эстонию, страну новых возможностей. Помимо хороших условий для бизнеса, здесь есть также много красивых женщин. Но к сожалению, через десять лет одно из сердец становится для него роковым...

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В понедельник, 23 апреля 2001 года, в Таллинне произошла стрельба на улице Мюйривахе. 54-летний итальянский бизнесмен, Сальваторе Грассо стал жертвой огнестрельного ранения.

Itaalia ärimehe Salvatore Grasso mõrvapaik Müürivahe 26 maja juures (õues). Pildil bar-restoran-pizzeria CONTROVENTO Katariina käigus.th/Foto TOOMAS HUIK POSTIMEES ФОТО: Toomas Huik