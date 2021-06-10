В 1991 году итальянский бизнесмен Сальваторе Грассо открыл для себя Эстонию, страну новых возможностей. Помимо хороших условий для бизнеса, здесь есть также много красивых женщин. Но к сожалению, через десять лет одно из сердец становится для него роковым...